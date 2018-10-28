Грузинский политолог уверен в победе Зурабишвили в случае второго тура

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Известный грузинский политолог и независимый эксперт Рамаз Сакварелидзе не исключает проведение второго тура президентских выборах и уверен, что в таком случае уверенно победит независимый кандидат, фаворит правящих властей Саломе Зурабишвили.

"Пока нужно выяснить, какая будет активность. Я не исключаю проведения второго тура, но исключаю, что во втором туре может победить какой-либо оппозиционер", — заявил Сакварелидзе в эфире телекомпании "Палитраньюс". По его мнению, те избиратели, которые отдадут свои голоса оппозиционным кандидатам, в случае проведения второго тура проголосуют в пользу Зурабишвили.

"Поэтому, второй тур, о котором так много говорили представители оппозиционных партий, может быть очень проигрышным для них, исходя из чисто математических расчетов", — добавил политолог.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

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