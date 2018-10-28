Министр обороны США потребовал "прозрачного" расследования смерти Хашукджи

ПРАГА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра "прозрачного" расследования убийства в Анкаре саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис потребовал от главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра "прозрачного" расследования убийства в Анкаре саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мэттис сообщил об этом журналистам на борту самолета во время полета в Прагу, куда он прибыл в воскресенье для участия в торжествах, посвященных 100-летию образования независимой Чехословакии", — сообщил пражский портал České noviny

По словам Мэттиса, в субботу он разговаривал с аль-Джубейром на конференции по вопросам безопасности в Бахрейне. "Мы говорили об этом (об убийстве Хашукджи – ред.). Мы говорили о том, что инцидент необходимо полностью и "прозрачно" расследовать", — сказал Мэттис.

Ранее в субботу глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд инцидент расследует, но при этом исключил возможность выдачи подозреваемых в причастности к убийству лиц в Турцию, как этого требует турецкий президент Тайип Эрдоган.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.