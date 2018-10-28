Явка на выборах президента Грузии на 14.00 составила 30,98%

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента Грузии к 15.00 (14.00 мск) составила 30,98%, заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

Явка избирателей на выборах президента Грузии в 2013 году по данным на то же время составила 32%. "Активность избирателей составила 30,98%. Уже проголосовали более миллиона избирателей", — заявила Микеладзе на брифинге.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

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