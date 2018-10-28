Российские евреи совершат поминовение жертв расстрела в синагоге Питтсбурга

Стрельба в синагоге в Питтсбурге (26)

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поминальная молитва по жертвам нападения на синагогу в американском Питтсбурге состоится в Московском еврейском общинном центре в Марьиной роще в воскресенье, богослужение возглавит главный раввин России Берл Лазар, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Начало молитвы в 17.30.

"Каждый желающий сможет зажечь свечу в память о погибших. Мероприятие открыто для прессы", — уточнили в пресс-службе.

В субботу 27 октября в синагоге "Дерево жизни" в Питтсбурге произошла стрельба. По данным полиции, погибли 11 человек.