Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Часть жителей сел высокогорного региона Тушетия в Грузии, а также пограничники, которые несут службу, в том числе на границе с РФ, не могут принять участие в проходящих в воскресенье президентских выборах из-за невозможности доставить туда переносные избирательные урны, сообщила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

"В регионе Тушетия в списке зарегистрированы 28 избирателей. Часть из них — пограничники, работающие на разных постах. Из них четыре человека смогут принять участие в выборах, а остальные ограничены в участии из-за того, что доставка переносной урны из-за непогоды и перекрытых дорог невозможна", — заявила Микеладзе.

При этом, по ее словам, распространенная в СМИ информация о том, что избирательный участок номер 4 в городе Гори закрыт, не соответствует действительности.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.