В ПА ОБСЕ надеются на справедливое проведение выборов президента Грузии

Мужчина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. 28 октября 2018

Мужчина во время голосования на президентских выборов в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Шведский парламентарий Маргарета Седерфельт, возглавляющая миссию наблюдателей от ПА ОБСЕ на выборах президента Грузии, выразила надежду, что они будут соответствовать демократическим стандартам.

"Это последние выборы путем прямого голосования. Мы рады, что находимся тут и ведем мониторинг процесса. Мы встретились с членами комиссии и задали им вопросы… выборы должны быть справедливыми, открытыми и должны соответствовать демократическим стандартам", — заявила Седерфельт журналистам, ее слова приводит грузинский Первый канал.

Она отметила, что наблюдатели следят за тем, сколько человек уже проголосовали на участках, проверяют списки и то, как опечатываются избирательные урны.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.