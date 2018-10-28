Украинские силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 25 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 16 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР почти 70 мин калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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