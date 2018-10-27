"Самое ужасное, что я видел": в американской синагоге убили прихожан

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Крупный инцидент со стрельбой в синагоге в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, произошел субботним утром. Власти говорят о многочисленных жертвах и подтверждают как минимум шесть раненых, среди которых четверо полицейских. СМИ сообщают, что число убитых составляет от восьми до одиннадцати человек.

Стрелял по всем

Нападение на синагогу произошло после начала там субботней службы, на которую должны были собраться прихожане. Как описывают это СМИ, в помещение вошел крупный белый мужчина с бородой и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал беспорядочно стрелять по людям.

Некоторые из них забаррикадировались в помещениях синагоги и начали звонить в полицию. Скоро на месте были полиция, спецназ, большое количество карет "скорой".

Нападавший открыл огонь по полицейским, которые были вынуждены укрыться за своими автомобилями. Детали дальнейших событий пока неизвестны. В какой-то момент стрелок перешел к переговорам со спецназом, а потом сдался. По информации СМИ, он не мог идти, что может говорить о ранении или ранениях, но их характер пока неизвестен.

Чуть позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что нападавшего зовут Роберт Бауэрс, ему 48 лет. По данным информационного ресурса BNL News, социальные сети этого человека свидетельствуют о том, что он сторонник нацистов и Адольфа Гитлера. Кроме того, по данным ресурса, подозреваемый ненавидит президента США Дональда Трампа, так как считает, что того контролируют евреи.

Как авиакатастрофа

О серьезности произошедшего говорит то, что полиция до сих пор не предоставила данных о жертвах трагедии. Два раза представители властей выходили к СМИ и оба раза воздерживались от конкретики.

"Есть многочисленные жертвы. Есть минимум шестеро раненых, включая четырех полицейских. Ранения полицейских не угрожают их жизни, ранения других людей носят критический и серьезный характер", — сказал глава управления общественной безопасности Питтсбурга Венделл Хиссрич.

Когда он отвечал на вопросы, связанные с ранеными и погибшими, голос его дрожал. По словам Хиссрича, сцена преступления внутри синагоги – это "самое ужасное что ему доводилось видеть в жизни".

"Я был на месте некоторых авиакатастроф. Там (в синагоге) все очень плохо", — сказал глава управления общественной безопасности.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на источники, что подтверждена гибель восьми человек, а по не имеющей подтверждения информации, убито одиннадцать человек.

Законное оружие

По данным телеканала NBC , нападавший был вооружен винтовкой наподобие скандально известной полуавтоматической AR-15, а также пистолетами. В запасе у него было большое количество магазинов к ним. Официально власти пока не сообщили, чем был вооружен Бауэрс.

Изначально это оружие было предназначено для военных как штурмовая винтовка, но потом появилась его "гражданская" версия. Отличие от военной было только в том, что она не стреляет очередями. Автоматически происходит только перезарядка, и для каждого выстрела надо нажимать на курок.

Подобную винтовку использовал юноша Николас Круз, который в феврале этого года пришел в свою бывшую школу и убил 17 и ранил столько же учеников и учителей. Теперь он ожидает суда, ему грозит смертная казнь.

В том же месяце полиция изъяла такую винтовку, два пистолета и 90 магазинов у школьника, которого подозревали в планах устроить стрельбу в школе в Калифорнии.

Преступление Круза вызвало волну общественного возмущения и требований ужесточить законы об оружии. Однако на федеральном уровне ничего сделано не было.

Трамп предложил казнить

Журналисты в связи с инцидентом в Питтсбурге задали президенту США Дональду Трампу вопрос о законах, однако тот заявил, что в этой ситуации проблема не в законах об оружии, а в отсутствии охраны в синагоге. В сфере законодательства он предложил ужесточить закон о смертной казни.

"Когда люди совершают такое, они должны быть преданы смертной казни, и они не должны ждать годами. А то подключаются адвокаты, и все другие подключаются, и (казнь – ред.) откладывается на 10 лет. И я думаю, что они должны ужесточить законы", — сказал президент США.

По его словам, убивающие людей в храмах должны "платить высшую цену".

"Кое-кто не согласен со мной. Не представляю, почему. Но это надо прекратить", — добавил Трамп.