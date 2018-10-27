Эрдоган поделился с участниками саммита в Стамбуле данными о деле Хашукджи

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турция поделилась с участниками четырехстороннего саммита по сирийскому урегулированию в Стамбуле данными о ходе расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам саммита.

"Мы обсудили эту тему, и я передал коллегам необходимые сведения о ходе расследования во время сегодняшних двусторонних переговоров", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Он напомнил, что Анкара хочет судить обвиняемых в убийстве журналиста в Турции. "Прежде всего, есть 18 арестованных, которые приехали в нашу страну. Кто их сюда отправил? Этот ответ должны дать власти Саудовской Аравии. Они сказали, что есть сообщник, которому якобы передали тело. Тогда, кто он? Тот, кто сделал это заявление, должен объяснить, кто этот сообщник. Мы передали Садовской Аравии официальное предложение передать нам этих 18 человек. Если они не могут расследовать это дело сами, это сделаем мы", — добавил он.

По словам турецкого президента, в воскресенье ожидается визит генерального прокурора Саудовской Аравии с делегацией в Турцию. "Завтра должен приехать их генпрокурор и наш генпрокурор проведет встречу с саудовской делегацией. Мы придаем больше значение этим переговорам", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что турецкая полиция, прокуратура и разведка "работают усиленно, работа не закончена и продолжается".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.