Трамп заявил, что следит за ситуацией в Питтсбурге

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба в синагоге.

"Слежу за событиями, разворачивающимися в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Правоохранительные органы находятся на месте происшествия. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытии. Похоже, несколько человек погибли. Остерегайтесь стрелка. Да благословит всех Господь!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

Ранее сообщалось, что, по одним данным, четыре человека, по другим – до восьми человек погибли при стрельбе в синагоге, где собралось большое количество верующих на субботнюю службу. По данным информационного портала BNS News, стрелок – мужчина, вооруженный автоматом. Телеканал KDKA сообщил, что двое полицейских, предположительно, пострадали в перестрелке с нападавшим.