Трамп заявил, что следит за ситуацией в Питтсбурге

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба в синагоге.Twitter.
Ранее сообщалось, что, по одним данным, четыре человека, по другим – до восьми человек погибли при стрельбе в синагоге, где собралось большое количество верующих на субботнюю службу. По данным информационного портала BNS News, стрелок – мужчина, вооруженный автоматом. Телеканал KDKA сообщил, что двое полицейских, предположительно, пострадали в перестрелке с нападавшим.