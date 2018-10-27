ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Первый канал назвал приглашение Мегин Келли на работу иронией

(обновлено: 16:46 27.10.2018)
02891
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фотоТелеведущая NBC News Меган Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Первом канале назвали иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли, которую уволили с NBC. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе телеканала, отметив, что готовы рассмотреть резюме журналистки, если она его пришлет.

Телеведущая NBC News Мегин Келли
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Черная маска Келли: расизма в США нет, но уволить за него могут
Накануне руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли стать его соведущей.

"И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой и зависть миллионов женщин", — сказал Клейменов.

Он отметил, что это приглашение — еще одно свидетельство добрых намерений России, и выразил мнение, что Келли уволили по надуманному поводу.

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", — прокомментировали слова Клейменова в пресс-службе Первого канала.

Причина увольнения

Как сообщали СМИ, Келли лишилась должности за "расистские замечания". Недовольство NBC вызвал комментарий журналистки в ее утренней передаче Today, где она раскритиковала чрезмерную политкорректность в США и посетовала, что белые американцы не могут использовать "блэкфейс" (театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего) без страха столкнуться с осуждением со стороны общества.

Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уволенную телеведущую NBC позвали на Первый канал
По словам одного из сотрудников телеканала, эти слова вызвали "отвращение" у всех коллег Келли.

Позже NBC News подтвердил, что Келли не будет участвовать в следующих выпусках утреннего шоу, ее программу будут вести другие ведущие.

Сейчас телеканал проводит переговоры с Келли по поводу того, на каких условиях она может покинуть компанию. По контракту, срок которого истекает через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. Как писали СМИ, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае, если нарушение с ее стороны будет опровергнуто, могла бы составить 69 миллионов долларов. При этом сама она, по данным TMZ, потребовала 50 миллионов долларов.

Кто такая Мегин Келли

Сорокашестилетняя Мегин Келли известна тем, что ее неоднократно критиковал президент Дональд Трамп. Он оскорблял журналистку в Twitter и телеэфире за неудобные вопросы во время теледебатов, а также делал грубые намеки физиологического свойства и называл Келли "красивой дурочкой. Однажды он даже отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

Французские школьники. Архивное фото
© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat
Жизнь в черном цвете. Во французской школе перекрасили учеников
В 2014 году журнал Time включил журналистку в сотню самых влиятельных людей, среди которых были президент России Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама.

В 2017 году Келли была модератором Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а затем взяла у российского лидера интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

"Закручивают гайки"

Увольнение Келли прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Он отметил, что расизм — это одно из преступлений, которое в американском обществе не прощают. 

Собаки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Три экспериментатора рассказали, как публиковали в научных журналах фейки
"Совершила она его или нет – это другой вопрос. Но раз руководство посчитало, что каким-то боком это может быть пришито к расизму, то наказание очень жестокое, по сути изгнание из профессии. Можно ли говорить о том, что это давление на свободу слова (опять же, словосочетание, характерное для американской жизни), – конечно, с моей точки зрения, да. Я считаю, что журналист имеет право выражать свои мысли именно в той форме, в какой он считает нужным, если это не ненормативная лексика или оскорбления", — сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению эксперта, в американском обществе становится все больше тем, на которые журналисты не могут высказываться.

"То, что произошло с этой журналисткой, – это внутренняя история для американцев, которые очень долгое время на словах пеклись о том, чтобы все могли выражать свои мысли свободно, но потом оказалось, что для них существуют такие запреты на выражение своих мыслей, которые приводят к изгнанию журналистов из профессии. Это говорит о том, что в самом американском обществе "закручиваются гайки", и многие журналисты не могут свободно выражать свои мысли по огромному количеству вопросов. И чем дальше развивается американское общество, тем больше, как мне кажется, там запретов на разные темы", – заключил Смолин.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена