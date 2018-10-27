Первый канал назвал приглашение Мегин Келли на работу иронией

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Первом канале назвали иронией приглашение к сотрудничеству американской телеведущей Мегин Келли, которую уволили с NBC. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе телеканала, отметив, что готовы рассмотреть резюме журналистки, если она его пришлет.

Накануне руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли стать его соведущей.

"И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу "Время", "Тайм" по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой и зависть миллионов женщин", — сказал Клейменов.

Он отметил, что это приглашение — еще одно свидетельство добрых намерений России, и выразил мнение, что Келли уволили по надуманному поводу.

"Это, конечно, была ирония. Но если мы получим резюме Мегин Келли, обещаем его рассмотреть", — прокомментировали слова Клейменова в пресс-службе Первого канала.

Причина увольнения

Как сообщали СМИ, Келли лишилась должности за "расистские замечания". Недовольство NBC вызвал комментарий журналистки в ее утренней передаче Today, где она раскритиковала чрезмерную политкорректность в США и посетовала, что белые американцы не могут использовать "блэкфейс" (театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего) без страха столкнуться с осуждением со стороны общества.

По словам одного из сотрудников телеканала, эти слова вызвали "отвращение" у всех коллег Келли.

Позже NBC News подтвердил, что Келли не будет участвовать в следующих выпусках утреннего шоу, ее программу будут вести другие ведущие.

Сейчас телеканал проводит переговоры с Келли по поводу того, на каких условиях она может покинуть компанию. По контракту, срок которого истекает через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. Как писали СМИ, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае, если нарушение с ее стороны будет опровергнуто, могла бы составить 69 миллионов долларов. При этом сама она, по данным TMZ, потребовала 50 миллионов долларов.

Кто такая Мегин Келли

Сорокашестилетняя Мегин Келли известна тем, что ее неоднократно критиковал президент Дональд Трамп. Он оскорблял журналистку в Twitter и телеэфире за неудобные вопросы во время теледебатов, а также делал грубые намеки физиологического свойства и называл Келли "красивой дурочкой. Однажды он даже отказался от дебатов на Fox из-за того, что вести их вновь должна была Келли.

В 2014 году журнал Time включил журналистку в сотню самых влиятельных людей, среди которых были президент России Владимир Путин и тогдашний президент США Барак Обама.

В 2017 году Келли была модератором Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, а затем взяла у российского лидера интервью на тему российско-американских отношений и обвинений в адрес России во "вмешательстве в выборы в США", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Этот выпуск передачи Келли смотрели шесть миллионов американцев.

"Закручивают гайки"

Увольнение Келли прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Он отметил, что расизм — это одно из преступлений, которое в американском обществе не прощают.

"Совершила она его или нет – это другой вопрос. Но раз руководство посчитало, что каким-то боком это может быть пришито к расизму, то наказание очень жестокое, по сути изгнание из профессии. Можно ли говорить о том, что это давление на свободу слова (опять же, словосочетание, характерное для американской жизни), – конечно, с моей точки зрения, да. Я считаю, что журналист имеет право выражать свои мысли именно в той форме, в какой он считает нужным, если это не ненормативная лексика или оскорбления", — сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению эксперта, в американском обществе становится все больше тем, на которые журналисты не могут высказываться.

"То, что произошло с этой журналисткой, – это внутренняя история для американцев, которые очень долгое время на словах пеклись о том, чтобы все могли выражать свои мысли свободно, но потом оказалось, что для них существуют такие запреты на выражение своих мыслей, которые приводят к изгнанию журналистов из профессии. Это говорит о том, что в самом американском обществе "закручиваются гайки", и многие журналисты не могут свободно выражать свои мысли по огромному количеству вопросов. И чем дальше развивается американское общество, тем больше, как мне кажется, там запретов на разные темы", – заключил Смолин.