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Политолог об увольнении Мегин Келли: в США все больше запретных тем

(обновлено: 10:25 26.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЖурналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018Журналист американского телеканала NBC Мегин Келли во время интервью в Кремле. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американскую телеведущую Мегин Келли, которая брала интервью у президента РФ Владимира Путина, уволили с канала NBC за расистское высказывание. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik рассказал, о чем, по его мнению, говорит это увольнение.

Известная американская тележурналистка Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина в 2017 году, уволена с должности ведущей на канале NBC за расистские замечания, пишет газета Daily Mail.

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Недовольство NBC вызвал комментарий журналистки в ходе ее утренней передачи, где она раскритиковала чрезмерную политкорректность в США и посетовала, что белые американцы не могут использовать "блэкфейс" – театральный грим, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека –без страха столкнуться с осуждением со стороны общества.

"Мегин Келли больше не будет. Она никогда не вернется. Мы как раз работаем над тем, когда сделать это заявление, но поверьте мне на слово – ее больше нет, вы больше никогда не увидите ее на NBC", – заявил собеседник таблоида.

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Отмечается также, что Келли получит 69 млн долларов за разрыв контракта, если NBC не удастся доказать нарушение с ее стороны.

Позже стало известно, что журналистка потребовала у телекомпании 50 млн долларов. Как пишет TMZ, до расторжения контракта, срок которого заканчивался бы через год и десять месяцев, она получала бы 25 млн долларов в год. По информации журнала, адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен позвонить в телекомпанию с требованием выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация с Келли демонстрирует "закручивание гаек" в американском обществе.

"Ее обвинили в некоем расизме. Это одно из преступлений, которое в американском обществе не прощают. Совершила она его или нет – это другой вопрос. Но раз руководство посчитало, что каким-то боком это может быть пришито к расизму, то наказание очень жестокое, по сути, изгнание из профессии. Можно ли говорить о том, что это давление на свободу слова (опять же, словосочетание, характерное для американской жизни), – конечно, с моей точки зрения, да. Я считаю, что журналист имеет право выражать свои мысли именно в той форме, в какой он считает нужным, если это не ненормативная лексика или оскорбления. То, что произошло с этой журналисткой, – это внутренняя история для американцев, которые очень долгое время на словах пеклись о том, чтобы все могли выражать свои мысли свободно, но потом оказалось, что для них существуют такие запреты на выражение своих мыслей, которые приводят к изгнанию журналистов из профессии. Это говорит о том, что в самом американском обществе "закручиваются гайки", и многие журналисты не могут свободно выражать свои мысли по огромному количеству вопросов. И чем дальше развивается американское общество, тем больше, как мне кажется, там запретов на разные темы", – сказал Михаил Смолин.

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