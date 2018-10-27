КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, говорится в опубликованном в субботу указе главы государства.
Карпенко возглавлял управление СБУ в Волынской области и был заместителем главы службы в Донецкой области.
Ранее управлением СБУ в Луганской и Донецкой областях руководил генерал Александр Куць, который летом был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации.