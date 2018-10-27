АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турецкие полицейские в рамках следственных действий по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи провели обследование канализационной сети на улице в Стамбуле, где расположена генконсульство Саудовской Аравии, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что при обследовании были использованы видеокамеры.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.