Встали грудью. В Средней Азии женщины отстаивают свои права, снимая одежду

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Киргизии разгорелся скандал из-за клипа 19-летней певицы Зере Асылбек, где девушка предстала в фиолетовом лифчике. Многие соотечественницы поддержали ее, завалив соцсети собственными снимками в нижнем белье. А вот местным мужчинам это не понравилось. Теперь артистке угрожают жестокой расправой. В тонкостях раскрепощения восточных женщин разбиралось РИА Новости.

"Приходится раздеваться"

"Вот бы наступили времена, когда бы нам перестали указывать, как жить, перестали говорить: так делай, а так не делай! Почему я должна быть такой, какой хочешь меня видеть ты и остальные?" — поет 19-летняя киргизка Зере Асылбек. В клипе на песню "Кыз" ("Девушка") она выглядит раскрепощенно: алые губы и кружевное нижнее белье, поверх которого накинут строгий пиджак. В кадре появляются и другие девушки. На одних — хиджабы и традиционные киргизские платья, на других — купальники.

Видео вызвало широкий общественный резонанс. "Каждая девушка сама должна распоряжаться своей жизнью", "ты заставляешь задуматься над тем, как остановить насилие и давление на женщин", — писали в соцсетях.

Многие женщины в поддержку Зере фотографировались в нижнем белье и выкладывали снимки в интернет. В патриархальном обществе, поясняли они, "приходится раздеваться, чтобы заявить о своих правах".

Как рассказала РИА Новости сама певица, она сознательно шла на провокацию. Одна из причин — проблема "ала качуу", похищение с целью принудительного вступления в брак. Согласно данным ООН, каждая четвертая женщина в Киргизии хотя бы раз пережила физическое насилие, каждая пятая — выходит замуж после того, как ее украли. Порой девушек похищают незнакомцы. Иногда родители невесты в сговоре с похитителями, но чаще всего такие истории попросту замалчиваются. Пять лет назад власти ужесточили наказание за это преступление, однако это мало кого останавливает.

Украденная любовь

Особенно сильно Зере потрясла история 19-летней Бурулай Турдалиевой. Девушка училась в медицинском колледже Бишкека на акушерку. В конце августа должна была выйти замуж за любимого молодого человека. За пару месяцев до свадьбы ее похитили. Тридцатилетний Марс Бодошев давно о ней мечтал и не раз пытался увезти — родителям удавалось этому помешать. Однако в тот день они не догнали похитителя с подельником, умчавшихся на машине.

Авто остановила полиция и доставила всех в участок. Оттуда Бурулай успела позвонить родителям и сказать, что с ней все в порядке. После этого Бодошев достал нож и со всей силы вонзил его девушке сначала в сердце, потом в живот. Он даже успел вырезать на ее теле буквы "Н + Б = Х". На "Б" начинается имя самой девушки, на "Н" — имя ее возлюбленного.

"В нашей стране много подобных историй. Я понимала: надо что-то делать", — говорит Зере. Но уточняет, что в последнее время в Киргизии женщинам удается занимать высокие посты. Да и президентом республики, хоть и недолго, была женщина — Роза Отунбаева.

Провокационный образ певицы раскритиковали местные мужчины. В адрес девушки посыпались обвинения и угрозы за столь "безнравственный" внешний вид. "Некоторые писали мне в личку, в деталях рассказывая, что хотели бы со мной сделать. Обещали отрезать голову", — делится она подробностями. Напуганная певица обратилась в полицию.

Теперь ее стараются задеть по любому поводу: обсуждают не только песню и исполнительское мастерство, но и внешность. Довольно резко выступил бывший премьер-министр страны Феликс Кулов, заявивший, что "если бы фигура Зере была идеальной, клип не вызвал бы столь бурного обсуждения".

Несмотря на столь неоднозначную реакцию в стране, девушка намерена и дальше бороться за права женщин, петь, преподавать детям английский и заниматься социальными проектами.

Предназначение женской груди

Привлечь внимание к проблемам ранних браков в Киргизии год назад решилась Сайкал Жумалиева. Она снялась в образе сельской невесты (келинки) с веником в руках, танцующей под хит 1970-х "Staying alive". Вирусное видео вызвало недовольство у многих.

На такое же недовольство весной прошлого года нарвалась художница Алия Шагиева, младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, опубликовавшая фото, где она кормит новорожденного сына грудью. Шагиева неоднократно выкладывала в Сеть фотографии личного характера, сопровождая их рассуждениями о материнстве, гендерном неравенстве и роли женщины в обществе. "Женская грудь не является чем-то пошлым и неприличным. Уже очень давно люди забыли о ее истинном предназначении и превратили в предмет ублажения взора мужчин", — писала она. После многократных обвинений в аморальном поведении снимок пришлось удалить.

Без купюр

С похожими проблемами сталкиваются и в Узбекистане. Два года назад общественность забурлила, увидев откровенные ролики, в которых разглядели местную певицу Тамилу (ее настоящее имя Эсмеральда Рахматова). На видео неизвестный мужчина спрашивает артистку, чем она занималась до того, как попала на сцену. В ответ певица встает и снимает с себя брюки.

Власти отреагировали жестко, пообещав наказать артистку. Ее лишили лицензии, запретили выступать. В соцсетях устроили настоящую травлю. В результате Тамила удалила все аккаунты и покинула страну.

Рахматова — не первая жертва борцов за нравственность в Узбекистане. Певцов здесь могут лишить лицензии из-за того, что их песни "бессмысленны", а сами артисты "утратили требовательность к себе". Под горячую руку попадали заслуженная артистка республики Дилфуза Рахимова, лауреат государственной премии для молодых исполнителей Отабек Муталхужаев, а также группы "Уммон" и "Манго".

Шоу-бизнес в стране регламентируется целым рядом правил, и, чтобы получить лицензию, артистам необходимо сдать с десяток документов и справок. Требуется не только подтвердить музыкальное образование, но и подробно объяснить характер будущего репертуара. Причем лицензию дают на время.

Подобная ситуация и в другой центральноазиатской республике — Таджикистане. Молодая художница Марифат Давлатова попала под шквал критики из-за того, что рисует полуобнаженных женщин. Одни называют ее творчество "плевком в сторону национальных и религиозных ценностей", другие восхищаются смелостью и картинами, воспевающими природную красоту таджикской женщины. Художница признавалась, что получила десятки сообщений с угрозами.

В общественной организации "Центр помощи женщинам Киргизии" (ЦНЖ) такие методы борьбы девушек за свои права не осуждают. "Действовать можно по-разному. Мы устраиваем круглые столы, где говорим о проблемах и ищем способы их решения, устраиваем обучающие программы. Есть также арт-проекты, в которых творческие люди выражают собственное видение проблемы. Метод певицы Зере нетрадиционный, но в нем нет ничего предосудительного. Здесь люди по-прежнему недопонимают и не приемлют того, что права и возможности мужчин и женщин равны", — рассказала РИА Новости гендерный специалист ЦНЖ Римма Султанова.

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