ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить политику в отношении нелегальных мигрантов, если демократы продолжат препятствовать его инициативам в конгрессе.

"Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять сильные (но справедливые) законы. Если этого не произойдет, мы будем вынуждены действовать намного жестче", — написал президент в пятницу в своем Twitter аккаунте. Он отметил, что "США ежегодно тратят на нелегальную миграцию миллиарды долларов" и предупредил, что "это не будет продолжаться".

Ранее Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против нелегальной миграции, его риторика возобновилась на фоне ситуации с караваном нелегальных иммигрантов из Гондураса, которые движутся на север в Мексику, надеясь в конечном итоге достичь США. Трамп также утверждал, что в караване находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Президент предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность закрыть южную границу страны для ищущих убежище в США мигрантов из стран Латинской Америки.