Трамп заявил, что Twitter мешает появлению новых читателей его аккаунта

ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта.

"Twitter удалил многих людей из моей учетной записи, и, что гораздо важнее, они, похоже, сделали что-то, что затрудняет подписку (на аккаунт Трампа – ред.) — они подавили рост (подписчиков) до такой степени, что это стало очевидным для всех. Несколько недель назад это был ракетный корабль, а теперь это дирижабль! Полная предвзятость?", — написал Трамп в Twitter.

Согласно данным на странице Трампа в Twitter, число его подписчиков превышает 55,3 миллиона человек, а сам он подписан на 46 аккаунтов.