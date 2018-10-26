Макрон призвал ЕС к единому ответу по делу Хашукджи

ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что после установления фактов по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен последовать согласованный европейский ответ.

"Факты должны быть установлены, и мы должны основываться на них. Должен быть соразмерный ответ по всем областям. И нужно принять европейский ответ, потому что это более эффективно", — сказал Макрон во время совместной конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Французский лидер в очередной подчеркнул, что предъявленные факты по делу саудовского журналиста крайне серьезны, и решительно осудил убийство.

"Какие выводы мы должны сделать? Сначала мы должны установить факты. Поэтому я не спешу заявлять то или иное", — отметил французский президент.

Макрон также сообщил, что было несколько обменов информацией между спецслужбами Франции, Саудовской Аравии и Турции по делу Хашукджи.

"Я жду, пока факты будут четко установлены, выявлены ответственные и заказчики для того, чтобы делать выводы и вводить санкции. Как только у нас будет ответ на этот вопрос – я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, – я хотел бы, чтобы мы приняли четкие, соразмерные и согласованные санкции", — отметил Макрон.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.