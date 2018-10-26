КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украинские пограничники запретили въезд на Украину Игорю Рулеву, главе российской делегации в комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Об этом агентству УНН сообщили в Государственной пограничной службе.

"Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники <…> сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда на Украину в течение трех лет", — уточнили в ведомстве.

Добавляется, что решение принято в связи с тем, что россияне посещали Крым.

Ранее украинские СМИ сообщали о приостановке работы комиссии в связи с требованием Киева выдворить Рулева.

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

В четверг Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море.