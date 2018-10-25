Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России из-за ситуации в Азовском море.

"Ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, воздержались. Одобрено", — огласил председатель сессии ЕП в Страсбурге.

В документе, в частности, содержится "настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами — членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится".

Кроме того, исполнительным органам Евросоюза предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Сейчас действуют санкции, которые ЕС ввел из-за строительства Крымского моста. Под них попали, в частности, шесть российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов этих организаций в ЕС и запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Обстановка в Азовском море

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.