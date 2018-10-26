Украинский чиновник призвал не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке. Однако участники форума проигнорировали его призыв.
"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", — сказал он.
По словам Зубко, он хотел бы, чтобы "строили здесь, на форуме, не только сотрудничество между двумя странами, но и еще между регионами <…> Для нас очень важно открыть Украину не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения туризма, культуры".
Между тем белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.
"Пусть у себя дома диктуют"
Заявление украинского министра прокомментировал политолог Александр Дудчак.
По мнению эксперта, следует уже перестать удивляться заявлениям украинских чиновников и начать относиться к ним как к словам "людей не вполне здоровых".
"Есть же люди, которые теряют рассудок, не узнают родственников. Есть какое-то помешательство в этих заявлениях. Эти люди потеряли способность ориентироваться в пространстве и во времени. То, что они теоретически могут позволять у себя дома, они переносят за его пределы. Это очередная выходка, ничего больше", – заключил Дудчак.
Запрет на "русскоязычный культурный продукт"
На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Например, накануне Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе.
В сентябре такое же решение принял совет Львовской области. При этом местные депутаты заявляли, что намерены распространить законопроект на территорию всей Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.
"Запрет сформулирован как узколобый, дискриминационный и просто тупой. Я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий ради культурных продуктов на этом языке", — написал он в Twitter.
Канадского дипломата поддержала и посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, отметившая заодно, что сама она — фанатка "украинского и русского языков".
Закон о языке
Четвертого октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Среди прочего, в документе идет речь о создании специальной "языковой комиссии", а также должности уполномоченного по его защите. Чиновников хотят обязать сдавать экзамены на знание государственного языка. А за "публичное унижение или презрение" к нему предлагается штрафовать.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в законе предусматривается исключение для английского и других языков стран Евросоюза.
"Это означает, что единственный объект атаки – это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной", — сказал министр.
По его словам, Россия уже запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона.