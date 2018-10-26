Украинский чиновник призвал не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке. Однако участники форума проигнорировали его призыв.

Поприветствовав собравшихся, Зубко напомнил, что две недели назад прошло заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, рабочим языком которого был выбран русский.

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", — сказал он.

По словам Зубко, он хотел бы, чтобы "строили здесь, на форуме, не только сотрудничество между двумя странами, но и еще между регионами <…> Для нас очень важно открыть Украину не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения туризма, культуры".

Между тем белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

"Пусть у себя дома диктуют"

Заявление украинского министра прокомментировал политолог Александр Дудчак.

"Что значит — не говорить по-русски в Минске? Пусть у себя дома диктуют – там это уже не вызывает удивления, они всегда такие требования выдвигают. Но в других странах люди имеют право говорить на том языке, на котором считают нужным", — сказал он в эфире радио Sputnik

По мнению эксперта, следует уже перестать удивляться заявлениям украинских чиновников и начать относиться к ним как к словам "людей не вполне здоровых".

"Есть же люди, которые теряют рассудок, не узнают родственников. Есть какое-то помешательство в этих заявлениях. Эти люди потеряли способность ориентироваться в пространстве и во времени. То, что они теоретически могут позволять у себя дома, они переносят за его пределы. Это очередная выходка, ничего больше", – заключил Дудчак.

Запрет на "русскоязычный культурный продукт"

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Например, накануне Житомирский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе.

С проектом решения выступила фракция партии "Свобода". Документ предполагает, в частности, создание межведомственной рабочей группы, которая займется "систематической разъяснительной работой" по этому поводу с населением.

В сентябре такое же решение принял совет Львовской области. При этом местные депутаты заявляли, что намерены распространить законопроект на территорию всей Украины. В частности, они хотят обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

Львовский мораторий резко раскритиковал посол Канады на Украине Роман Ващук.

"Запрет сформулирован как узколобый, дискриминационный и просто тупой. Я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий ради культурных продуктов на этом языке", — написал он в Twitter.

Канадского дипломата поддержала и посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, отметившая заодно, что сама она — фанатка "украинского и русского языков".

Закон о языке

Четвертого октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания, судов, армии, рекламы.

Среди прочего, в документе идет речь о создании специальной "языковой комиссии", а также должности уполномоченного по его защите. Чиновников хотят обязать сдавать экзамены на знание государственного языка. А за "публичное унижение или презрение" к нему предлагается штрафовать.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в законе предусматривается исключение для английского и других языков стран Евросоюза.

"Это означает, что единственный объект атаки – это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной", — сказал министр.

По его словам, Россия уже запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона.