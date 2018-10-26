Эксперт: что значит не говорить по-русски в Минске? Пусть Киев дома диктует

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко на форуме в Белоруссии попросил собравшихся не говорить по-русски. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак назвал предложение Зубко неуместной выходкой.

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой выступать на белорусском, а не на русском языке.

Поприветствовав собравшихся, Зубко напомнил, что две недели назад прошло заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, рабочим языком которого был выбран русский.

"Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке", – сказал он.

Между тем белорусские участники форума продолжили выступать на русском. По-русски говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак назвал предложение Зубко неуместной выходкой.

"Что значит не говорить по-русски в Минске? Пусть у себя дома диктуют – там это уже не вызывает удивления, они всегда такие требования выдвигают. Но в других странах люди имеют право говорить на том языке, на котором считают нужным. Вообще уже надо заставить себя перестать удивляться заявлениям украинских чиновников. За эти годы они уже столько наделали подобных заявлений… К ним надо относиться, как к словам людей не вполне здоровых – иначе это невозможно воспринимать. Есть же люди, которые теряют рассудок, не узнают родственников. Есть какое-то помешательство в этих заявлениях. Эти люди потеряли способность ориентироваться в пространстве и во времени. То, что они теоретически могут позволять у себя дома, они переносят за его пределы. Это очередная выходка, ничего больше", – сказал Александр Дудчак.

Первый форум регионов Белоруссии и Украины проходит 25 и 26 октября в Гомеле. Предполагается, что в пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.