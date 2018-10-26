Додон не может баллотироваться в депутаты, заявил глава парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что президент республики Игорь Додон не имеет права участвовать в парламентских выборах.

Ранее Додон говорил, что рассматривает возможность принять участие в парламентских выборах по спискам от партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), но не будет отказываться от нынешней должности.

"Согласно Конституции, президент должен быть своего рода арбитром, который уравновешивает силы, в том числе политическую игру партий. В нашей стране законами занимается парламент, думаю, что мы разберемся с этим аспектом так, чтобы он не был активным участником парламентских выборов", — заявил Канду в четверг в эфире телеканала N4.

По словам спикера, действующее законодательство не позволяет президенту самому становиться кандидатом на парламентских выборах или поддерживать кого-либо.

Молдавские депутаты в конце июля приняли решение, что следующие выборы депутатов в стране пройдут 24 февраля 2019 года. Они впервые будут проводиться по смешанной избирательной системе. Согласно новым правилам, половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Смешанная избирательная система предусматривает сохранение для партий минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент, проведение выборов по одномандатным округам в один тур, избрание депутатов по специальным округам приднестровского региона, а также того, что диаспора будет иметь своих представителей в парламенте Молдавии. Местное законодательство предусматривает, что парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года.