Макрон сожалеет о решении Бельгии купить у США F-35

ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи решением Брюсселя купить у США истребители пятого поколения F-35 Lightning II вместо немецких Eurofighter или французских Rafale, отметив, что оно идет вразрез с европейскими интересами.

Правительство Бельгии приняло решение закупить у США для перевооружения ВВС королевства истребители пятого поколения F-35 Lightning II, способные нести ядерное оружие. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в пятницу объяснил более выгодным коммерческим предложением американцев решение властей закупить у США F-35 Lightning II, а также тем, что Франция так и не назвала Брюсселю точную стоимость своего истребителя Rafale F3R.

"Я со своей стороны сожалению о решении, которое было принято… Я думаю, что это решение, связанное с бельгийской процедурой, к которой у меня большое уважение. Оно также связано с политическими ограничениями, и не мне это комментировать. Но стратегически оно идет вразрез с европейскими интересами", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской.

Французский лидер также добавил, что намерен сделать все, чтобы привлечь внимание к будущим европейские коммерческим предложениям.