В парламенте Молдавии заявили о возможном отстранении Додона от должности

КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду полагает, что президента Игоря Додона снова временно отстранят от должности, поскольку он не согласится подписать три закона, в том числе тот, который направлен на ограничения трансляции в республике российских телеканалов.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, трижды это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

"Насколько я понимаю, новый аудиовизуальный кодекс будет отклонен президентом", — заявил спикер парламента в четверг в эфире телеканала N4, добавив, что "это означает временную приостановку полномочий президента, во время которой будут подписаны три закона".

Помимо закона, затрагивающего российские каналы, президент выступает против празднования 9 мая Дня Европы и передачи территории бывшего республиканского стадиона в Кишиневе под строительство нового здания посольства США.

"Я не думаю, что мы единственная страна, в которой отстраняют президента. Но мне кажется, что подобное не должно происходить, потому что каждый должен выполнять свои обязанности", — добавил Канду.

В 2017 году парламент принял законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

В конце июля этого года парламент утвердил новый аудиовизуальный кодекс, который также предусматривает ограничения для российских телеканалов. Президент заявил, что не будет утверждать закон, но не исключает, что это могут сделать без его участия.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.