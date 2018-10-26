Эрдоган призвал Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
По его словам, у Турции есть дополнительная информация и документы по делу Хашукджи, которые при необходимости могут быть обнародованы. "Однако спешка в таких вопросах неуместна", — сказал Эрдоган.
Он называл "смешными и детскими" первоначальные заявления саудовских властей, согласно которым Хашукджи покинул здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.