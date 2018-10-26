Эрдоган призвал Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу Хашукджи

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Они арестовали 18 человек, и они точно знают, кто именно убил журналиста. Именно это и следует объявить. Необходимо также назвать местного сообщника. Кто дал приказ приехать команде в 15 человек? И где тело? Это нужно объяснить. В воскресенье в Турцию приедет генпрокурор Саудовской Аравии и встретится с нашими прокурорами", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

По его словам, у Турции есть дополнительная информация и документы по делу Хашукджи, которые при необходимости могут быть обнародованы. "Однако спешка в таких вопросах неуместна", — сказал Эрдоган.

Он называл "смешными и детскими" первоначальные заявления саудовских властей, согласно которым Хашукджи покинул здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Как он мог уйти, когда его перед дверью ждала невеста? Такие заявления не пристало делать большому и серьезному государству", — добавил турецкий лидер. Он вновь призвал саудовскую сторону выдать виновных в убийстве Хашукджи, чтобы судить их в Стамбуле.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.