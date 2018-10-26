В случае развала ДРСМД Германия не будет размещать ракеты, считает дипломат

БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Граждане Германии не захотят размещать у себя в стране ракеты средней дальности в случае развала Договора о РСМД, заявил РИА Новости председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.
"Захотим ли мы снова разместить в Германии новые ракеты средней дальности? Нет", — сказал Ишингер, добавив, что в настоящее время еще есть возможность снять все спорные вопросы в связи с договором.
Так, по словам дипломата, "было бы правильно, если бы США предложили российской стороне, чтобы российские эксперты проинспектировали эту установку (американской системы противоракетной обороны — ред.) в Румынии, и если бы Россия, в свою очередь, могла предложить американской стороне проинспектировать эти новые системы вооружений, которые вызывают вопросы".
Ишингер добавил, что "это было бы довольно плохо для Германии и других западных европейцев", если Договор о РСМД будет все-таки расторгнут.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.