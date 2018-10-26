В случае развала ДРСМД Германия не будет размещать ракеты, считает дипломат

БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Граждане Германии не захотят размещать у себя в стране ракеты средней дальности в случае развала Договора о РСМД, заявил РИА Новости председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер.

"Захотим ли мы снова разместить в Германии новые ракеты средней дальности? Нет", — сказал Ишингер, добавив, что в настоящее время еще есть возможность снять все спорные вопросы в связи с договором.

Так, по словам дипломата, "было бы правильно, если бы США предложили российской стороне, чтобы российские эксперты проинспектировали эту установку (американской системы противоракетной обороны — ред.) в Румынии, и если бы Россия, в свою очередь, могла предложить американской стороне проинспектировать эти новые системы вооружений, которые вызывают вопросы".

Ишингер добавил, что "это было бы довольно плохо для Германии и других западных европейцев", если Договор о РСМД будет все-таки расторгнут.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости >>