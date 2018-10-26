Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Ассанжем

МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем, оба из которых якобы отвергнул сам основатель портала WikiLeaks.
Второй — остаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил.
"Убежище предоставляется ему уже шесть лет и ничего не показывает, что ситуация может немедленно быть разрешена", — приводит портал Republica заявление Креспо.
Политическое убежище
В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.
По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.
Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.составило для основателя WikiLeaks регламент поведения. Сам Ассанж не согласен с этим решением и заявил о нарушении его прав.
В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено ранее заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с основателем портала WikiLeaks "без проблем для своей страны". Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.