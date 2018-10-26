Генпрокурор Эквадора назвал два варианта развития ситуации с Ассанжем

МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем, оба из которых якобы отвергнул сам основатель портала WikiLeaks.

Первый вариант — сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране.

Второй — остаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил.

"Убежище предоставляется ему уже шесть лет и ничего не показывает, что ситуация может немедленно быть разрешена", — приводит портал Republica заявление Креспо.

В свою очередь, президент Эквадора Ленин Морено ранее заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с основателем портала WikiLeaks "без проблем для своей страны". Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.