Разведка США назвала дату принятия Россией на вооружение "убийц-спутников"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, якобы способные сбивать спутники, сообщает CNBC со ссылкой на три источника, знакомыми с отчетами американской разведки.

Ранее западные СМИ предположили , что ракета, замеченная на истребителе Миг-31 в Подмосковье в сентябре, может предназначаться для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите.

Как сообщил источник телеканала, российский истребитель переносил лишь имитацию ракеты, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. Отмечается, что учения начались в прошлом месяце и должны закончиться в среду.

Также сообщается, что в следующем году планируются учения с пусками имитаций с летательных аппаратов. Само оружие, подчеркивает телеканал, должно пополнить российские арсеналы примерно через четыре года.

Помимо этого собеседники CNBC заявили, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США, однако не уточнили, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.