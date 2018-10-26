Разведка США назвала дату принятия Россией на вооружение "убийц-спутников"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, якобы способные сбивать спутники, сообщает CNBC со ссылкой на три источника, знакомыми с отчетами американской разведки.
Как сообщил источник телеканала, российский истребитель переносил лишь имитацию ракеты, чтобы протестировать совместимость оружия и самолета. Отмечается, что учения начались в прошлом месяце и должны закончиться в среду.
Помимо этого собеседники CNBC заявили, что похожие противоспутниковые ракетные системы уже разработаны в Китае и США, однако не уточнили, стоят ли у них возможные аналоги на вооружении.