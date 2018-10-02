СМИ предположили, что Россия испытывает антиспутниковую ракетную систему

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия, возможно, испытывает ракету, способную сбивать спутники противника, или оперативно доставлять на орбиту собственные мини-спутники, пишет журнал Aviation Week & Space Technology (AW&ST).

Как отмечает издание, в середине сентября в Подмосковье был замечен самолет-перехватчик МиГ-31, на котором была установлена ракета, ранее не устанавливаемая на истребителях этой модели.

Как утверждает журнал, эта ракета относится к противоспутниковой системе "Контакт", разработка которой началась в СССР еще в 1984 году. В ней были задействованы самолеты Миг-31 с установленными на них противоспутниковыми ракетами 79M6 разработки ОКБ "Факел". Ракета весила около 4,5 тонн, могла развивать скорость до 2,2 Махов и поражать цель на высоте до 22 километров. Однако разработка этой системы была свернута с развалом Советского Союза. Таким образом, по версии издания, в России возобновили разработку этой системы.

AW&ST добавляет, что разработка этой системы в СССР началась в ответ на появление в 1985 году в США схожего противоспутникового оружия ASM-135 ASAT, в котором задействовались самолеты F-15 с ракетами, способными развивать скорость до пяти миль в секунду. В ходе проведенных испытаний системы военным удалось сбить спутник НАСА. Однако, по официальной информации, эта система так и не была принята на вооружении американской армии.