В Киеве рассказали о газовом обмане украинцев

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти Украины обманывают своих граждан, что "слезли с российской газовой иглы", и заставляют их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Политик добавил, что Украина якобы добывает около 19 миллиардов кубических метров газа в год, а население страны потребляет лишь 17, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак объяснил это "аферой" компании "Нафтогаз", которая таким образом вымывает деньги из Украины.
Кабмин Украины 19 октября повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.