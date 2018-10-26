В Киеве рассказали о газовом обмане украинцев

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти Украины обманывают своих граждан, что "слезли с российской газовой иглы", и заставляют их переплачивать за голубое топливо, заявил украинский политик, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

"Нам говорят, что мы только слезли с "российской газовой иглы" и уже два года закупаем газ в Европе, — это полуправда, потому что мы покупаем российский газ через Европу, то есть реверсным путем", — сообщил он.

Политик добавил, что Украина якобы добывает около 19 миллиардов кубических метров газа в год, а население страны потребляет лишь 17, при этом переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак объяснил это "аферой" компании "Нафтогаз", которая таким образом вымывает деньги из Украины.

"Если мы поднимаем цену не для украинского газа, то вопрос: куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа, то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет. А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК "Нафтогаз", которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает. Мы же с вами переплачиваем в шесть-восемь раз цену за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, "бодяжат" его и получают с этого сверхприбыль", — подчеркнул он.

Кабмин Украины 19 октября повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.