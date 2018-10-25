МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон не сообщал российской стороне в ходе визита в Москву ничего существенного по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается Болтона, не могу сказать, что российской стороне было сообщено что-то существенное по этому вопросу. Совершенно понятна вовлеченность Соединенных Штатов в эту историю, все-таки это был журналист, который работал на американские СМИ. К сожалению, этот непреложный факт из общего сонма заявлений, который мы слышим, постоянно выпадает. Как представитель страны, на чью газету работал данный журналист, было понятно, почему господин Болтон вообще эту тему поднял и затронул", — сказала Захарова на брифинге.

Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге в Москве сообщил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал его о ходе расследования дела о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.