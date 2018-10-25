В МИД прокомментировали сообщения о прослушке телефонов Трампа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными сообщения о том, что Россия и Китай якобы прослушивали телефоны президента США Дональда Трампа.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По данным издания, когда Трамп звонит своим "старым друзьям по своему айфону посплетничать", то, как свидетельствуют доклады американских спецслужб, "китайские шпионы часто прослушивают" его. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.

"Это еще один пример абсолютного театра абсурда, абсолютно какого-то зазеркалья: когда газета без ссылки на конкретные источники, не называя и не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках телефонов президента Соединенных Штатов Америки, и при этом Соединенные Штаты Америки — и это подтвержденные данные, которые официально оглашены — совершенно беззастенчиво прослушивали, например, госпожу (канцлера ФРГ Ангелу — ред.) Меркель", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ о прослушке телефонов Трампа российскими спецслужбами, а также сожалеют в связи с тем, что "газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности". Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что сообщения о прослушке телефонов президента Трампа китайскими спецслужбами создают впечатление, что некоторые люди в США прикладывают все силы для получения "Оскара" за лучший сценарий.