В Нью-Йорке полиция вывезла подозрительную посылку, адресованную Де Ниро

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка вывезла подозрительную посылку, адресованную американскому актеру Роберту Де Ниро, сообщается в заявлении полиции города, опубликованном в Twitter.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что подозрительная посылка и взрывное устройство были отправлены американскому актеру Роберту Де Ниро. Ни одно из устройств не приведено в действие, никто не пострадал. Телеканал сообщил, что взрывное устройство похоже на те, которые посылались ранее высокопоставленным членам Демократической партии США.

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что подозрительная посылка находилась на седьмом этаже здания на улице Гринвич Стрит, в котором расположена компания актера Tribeca Productions. По данному адресу также находится принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill.

Подозрительную посылку перевозят в полицейский участок района Бронкс, говорится в сообщении.

По данным телеканала CNN, посылка похожа на другие посылки, ранее отправленные членам Демократической партии, включая упаковку и почтовые марки. Благодаря рентгенограмме властям удалось узнать, что внутри посылки находится похожее взрывное устройство.

Ранее неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим оппонентам Дональда Трампа. Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока неизвестны.