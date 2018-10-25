Сенцов получил правозащитную премию имени Сахарова

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов получил в четверг правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова.
Лауреат был назван на сессии в Страсбурге, церемонию транслировала пресс-служба ЕП. Премия будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.
В числе финалистов, выдвинутых на премию, кроме Сенцова фигурировали также неправительственные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, и марокканский политический активист Насер Зефзафи.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил журналистам в Брюсселе, что включение Европарламентом Сенцова в финальный список номинантов на премию говорит лишь об абсолютно политизированном выборе евродепутатов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Oleg Sentsov is the winner of the European Parliament's #SakharovPrize for Freedom of Thought 2018. Read more https://t.co/wWXPl3BX0E pic.twitter.com/jsvSiMYGwj
— European Parliament (@Europarl_EN) 25 октября 2018 г.