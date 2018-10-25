Сенцов получил правозащитную премию имени Сахарова

Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

Олег Сенцов, обвиняемый в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ за подготовку теракта Олег Сенцов получил в четверг правозащитную премию Европарламента имени Андрея Сахарова.

Лауреат был назван на сессии в Страсбурге, церемонию транслировала пресс-служба ЕП. Премия будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

В числе финалистов, выдвинутых на премию, кроме Сенцова фигурировали также неправительственные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, и марокканский политический активист Насер Зефзафи.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил журналистам в Брюсселе, что включение Европарламентом Сенцова в финальный список номинантов на премию говорит лишь об абсолютно политизированном выборе евродепутатов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

