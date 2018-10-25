Власти Крыма назвали продажу Киевом судна "Норд" бесперспективной затеей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал продажу киевскими властями захваченного крымского сейнера "Норд" бесперспективной затеей.

По его словам, при выходе судна за пределы внутренних вод Украины его вернут истинному владельцу как ворованное имущество.

"У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет", — сказал он РИА Новости.

Мурадов отметил, что украинским властям, нежелающим возвращать судно крымскому владельцу, остается только разрезать его на металлолом.

"Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?", — заключил политик.

Арест "Норда" В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно. На борту было десять членов экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинцами. С тех пор судно находится в порту Бердянска. © Государственная пограничная служба Украины В Крыму обвинили Киев в лицемерии по отношению к морякам "Норда" Капитану "Норда" инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Двоим морякам удалось вернуться в Россию, остальных семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждают, что членов экипажа никто не удерживает, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными. В российском МИД подчеркнули, что делают все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию.