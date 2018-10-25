Власти Крыма назвали продажу Киевом судна "Норд" бесперспективной затеей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов назвал продажу киевскими властями захваченного крымского сейнера "Норд" бесперспективной затеей.
"У меня нет никаких сомнений на этот счет, поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет", — сказал он РИА Новости.
Мурадов отметил, что украинским властям, нежелающим возвращать судно крымскому владельцу, остается только разрезать его на металлолом.
"Но и то, получат от этого три копейки. Стоило им вообще все это затевать?", — заключил политик.
Арест "Норда"
В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно. На борту было десять членов экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинцами. С тех пор судно находится в порту Бердянска.
Двоим морякам удалось вернуться в Россию, остальных семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждают, что членов экипажа никто не удерживает, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными.
В российском МИД подчеркнули, что делают все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию.