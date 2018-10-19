Украина хочет выставить на аукцион российское судно "Норд"

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Российское судно "Норд" выставят на аукцион на Украине, сообщил в пятницу офис украинского омбудсмена.

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск".

"Судно "Норд" было передано агентству АРМА (национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – ред.) для продажи на аукционе", — говорится в сообщении офиса омбудсмена в Facebook.

При этом отмечается, что представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека по южных областям Владимир Остапенко и сотрудник секретариата Вячеслав Бондаренко "обеспечили соблюдение права" на собственность моряков судна "Норд". В частности, они описали личные вещи моряков, которые находились на судне, и составили соответствующий акт.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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