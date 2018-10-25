Министр обороны Китая выступил против односторонних санкций и провокаций

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Китай выступает против применения двойных стандартов, против провокаций и односторонних санкций, применяемых для достижения интересов отдельных стран, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Перед лицом глобальных вызовов в сфере безопасности все страны мира должны быть едины, как пассажиры в одной лодке, мы все должны нести свою международную ответственность и играть конструктивную роль", — заявил министр.

Он добавил, что "вместо того чтобы прибегать к двойным стандартам и избирательному подходу к международным нормам мы выступаем за консультации и многостороннюю координацию, выступаем против провокаций, применяемых для достижения интересов отдельных стран, против своевольных односторонних санкций и односторонних рискованных военных действий".

Восьмой Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 24-26 октября. Форум организован Ассоциацией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, на него также приглашены эксперты и бывшие военные чиновники. Темой форума этого года стало "создание взаимовыгодных, взаимодоверительных партнёрских отношений нового типа в сфере безопасности".