Полиция частично сняла оцепление у здания Time Warner Center

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости, Ирина Андреева. Полиция сняла часть оцепления около здания Time Warner Center в центре Нью-Йорка, которое ранее было эвакуировано из-за подозрительной посылки, передает корреспондент РИА Новости.

Часть здания, где среди прочего располагается вход в CNN, все еще закрыта, ожидается, что ее откроют в течение одного-двух часов.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка со взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

Также в течение последних суток стало известно по меньшей мере о четырех других подозрительных отправлениях на адреса Клинтон, Обамы, Сороса. Сообщается, что опасная посылка была отправлена и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.