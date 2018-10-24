Сотни журналистов и прохожих собрались около здания Time Warner Center

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Сотни журналистов и зевак собрались около здания Time Warner Center в центре Нью-Йорка, которое ранее было эвакуировано из-за подозрительной посылки, передает корреспондент РИА Новости.

Полицейское оцепление начинается достаточно близко от входа в центр — не более 50 метров.

Туристы на разных языках с помощью смартфонов объясняют друг другу происходящее.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка с взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

Также в течение последних суток стало известно по меньшей мере о четырех других подозрительных отправлениях на адреса Клинтон, Обамы, Сороса. Сообщается, что опасная посылка была отправлена и бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата. В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.