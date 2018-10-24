Мэр Нью-Йорка назвал отправку посылки актом терроризма

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио назвал отправку посылки со взрывным устройством актом терроризма.

"То, что мы видели сегодня — это попытка запугивать, это очевидно акт терроризма, нацеленный на то, чтобы через насилие подорвать нашу свободную прессу, лидеров этой страны", — заявил мэр города на брифинге, который транслирует телеканал CNN.

"Ясно хочу дать понять, что жители Нью-Йорка не будут запуганы, что мы не сломленные продолжим жить своим чередом, потому что концепция терроризма заключается в том, чтобы изменить нас и мы этого не допустим", — заявил глава мегаполиса.

Ранее в среду здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN, было эвакуировано. Сообщалось, что была найдена посылка с взрывным устройством, якобы предназначенная экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

За последние сутки стало известно о по меньшей мере четырех других подозрительных почтовых отправлениях на адреса Клинтон, Обамы, Сороса. Также сообщается, что опасная посылка была отправлена бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но не нашла адресата.

В результате инцидентов никто не пострадал, все отправления были перехвачены в ходе проверок.