Жительница Баку угрожала знакомому тюрьмой за отказ жениться

БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Жительница Баку обвинила в изнасиловании своего знакомого, который отказался на ней жениться. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района столицы.

Девятнадцатилетняя бакинка написала заявление в правоохранительные органы о том, что мужчина дважды ее изнасиловал: в квартире в столице, а затем через месяц в его собственном доме в Агдашской районе республики.

Жалобщица отметила, что теперь она находится на втором месяце беременности.

Как рассказали в полиции, предварительное расследование показало, что изнасилования не было. Молодые люди находятся в близких отношениях. По мнению правоохранителей, заявление об изнасиловании — это попытка девушки объяснить матери свою беременность. Мать настояла на том, чтобы дочь обратилась в полицию.

Обвинение молодого человека в изнасиловании стало результатом его отказа от свадьбы. Девушка надеялась, что мужчина женится на ней, и поэтому держала свою связь с ним в тайне. Но все раскрылось, когда она узнала о беременности. Горе-любовнику был предложен вариант, который поможет ему избежать уголовной ответственности, — женитьба. И, как отметили в полиции, мужчина согласился.

Тем не менее, расследование по факту продолжается. Материалы дела передали в Агдашское районное управление полиции.

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