Наследный принц Саудовской Аравии назвал убийство Хашукджи ужасным событием

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Джамаля Хашукджи.

"То, что случилось, горестно для всех граждан Саудовской Аравии. Я думаю, что это горестно для любого человека в мире. Это ужасный инцидент, ничем не оправданный", — заявил наследный принц в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

Второй по счету форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", стартовал во вторник в Эр-Рияде на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ряд западных бизнесменов и государственных деятелей отказались от участия в конференции.