Наследный принц Саудовской Аравии назвал убийство Хашукджи ужасным событием

ЭР-РИЯД, 24 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Джамаля Хашукджи.
Второй по счету форум Future Investment Initiative (FII), прозванный его организаторами "Давосом в пустыне", стартовал во вторник в Эр-Рияде на фоне напряженности в отношениях Саудовской Аравии и ряда государств, вызванной убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ряд западных бизнесменов и государственных деятелей отказались от участия в конференции.