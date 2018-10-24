На Украине аннулировали лицензию на фильмы с Ярмольником и Алферовой

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Госкино Украины аннулировало государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, сообщил в среду глава ведомства Филипп Ильенко.
"Таким образом, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и сериалы с участием Леонида Ярмольника: "Любовь в большом городе 2", "Лузер", "Божья тварь". С участием Ирины Алферовой — "Звезда шерифа" и "Потерянный рай", — написал Ильенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что всего на сегодняшний день на основании включения одного из участников фильма в перечень лиц, создающих "угрозу национальной безопасности" страны, Госкино отменило государственную регистрацию 233-х фильмов.
Ранее министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности" страны.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Власти Украины заявили, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.
Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".