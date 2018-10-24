На Украине аннулировали лицензию на фильмы с Ярмольником и Алферовой

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Госкино Украины аннулировало государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, сообщил в среду глава ведомства Филипп Ильенко.

По его информации, решение принято в соответствии с законодательством Украины и приказом министерства культуры о внесении Ярмольника и Алферовой в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны.

"Таким образом, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и сериалы с участием Леонида Ярмольника: "Любовь в большом городе 2", "Лузер", "Божья тварь". С участием Ирины Алферовой — "Звезда шерифа" и "Потерянный рай", — написал Ильенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что всего на сегодняшний день на основании включения одного из участников фильма в перечень лиц, создающих "угрозу национальной безопасности" страны, Госкино отменило государственную регистрацию 233-х фильмов.

Ранее министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности" страны.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Власти Украины заявили, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

Основанием для запрета фильма или сериала может послужить участие в создании ленты актеров или режиссеров из "черного списка" минкульта. В перечень запрещенных фильмов попали, в том числе "Уравнение любви" и "Соло на саксофоне", "Дело о мертвых душах", "Дом с лилиями", "Тебе настоящему", "Притяжение" и "Гадание при свечах".