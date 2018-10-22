Ярмольник и Алферова попали в украинский черный список

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности" страны.

Документ, опубликованный на сайте Минкульта, обновили в понедельник. Теперь в этот перечень входят 144 деятеля культуры из России.

Украинское ведомство в 2015 году обнародовало черный список российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности": так, в него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие.