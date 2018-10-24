В НАТО заявили, что планируют провести киберучения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО планирует проведение киберучений, но пока не раскрывает их содержание, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Киберизмерение является сегодня неотъемлемой частью любых военных учений. Конечно, мы будем проводить киберучения. Но какие именно возможности в киберсфере мы будем тренировать, сейчас вдаваться не буду", — сказал он на брифинге.

Генсек напомнил, что ранее "НАТО решила интегрировать национальные возможности в сфере кибербезопасности для проведения миссий и операций".

"Мы будем использовать их в рамках международных норм", — заявил генсек альянса.

В начале октября Столтенберг сообщил, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы при наступательных миссиях. По его словам, несколько стран НАТО уже предложили интегрировать свои возможности в создаваемую альянсом структуру кибербезопасности.