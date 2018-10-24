В Кремле рассказали о намерениях США оформить выход из договора о РСМД

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США приняли решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в ближайшем будущем его формализуют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Встреча состоялась во вторник в Кремле.

"Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение, и в ближайшем будущем формализует процесс выхода из этого договора", — сказал он.