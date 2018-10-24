Столтенберг раскрыл уточненные данные по учениям НАТО у российских границ

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Порядка 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей будут задействованы в крупнейших со времени окончания "холодной войны" учениях НАТО Trident Juncture в Норвегии, начинающихся 25 октября, сообщил в среду журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это крупнейшее учение НАТО со времен окончания "холодной войны". На нем будут задействованы 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч транспортных средств, 50 тысяч человек личного состава. В нем примут участие все 29 стран НАТО, а также наши партнеры Финляндия и Швеция", — сообщил Столтенберг журналистам уточненные данные.

Ранее НАТО сообщала, что планировалось задействовать порядка 150 самолетов.

"В последние годы обстановка в области безопасности в Европе значительно ухудшилась. НАТО отреагировала адаптацией своей коллективной обороны, и Trident Juncture демонстрирует эту адаптацию. Сценарий вымышленный, но уроки, которые мы выучим, будут реальными", — сказал он.

"Эти учения станут проверкой нашей готовности восстановить суверенитет союзника, в данном случае Норвегии, после акта вооруженной агрессии. Учения посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готова защищать всех союзников от любой угрозы", — заявил Столтенберг на брифинге.