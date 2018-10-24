Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

Польские и американские военные во время учений в Польше. Архивное фото

МИНСК, 24 окт — РИА Новости. Планы польских властей разместить на территории страны дивизию армии США вынуждают Россию принимать ответные меры, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В этих условиях мы <…> должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", — сказал он на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

По его мнению, намерения Варшавы контрпродуктивны и не способствуют стабильности и укреплению региональной безопасности.

Шойгу подчеркнул, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к сотрудничеству в сфере безопасности.

В последнее время в Польше активно муссируется тема военной опасности, которая якобы исходит из России. Так, Варшава приняла программу резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США.

В Москве неоднократно подчеркивали, что никогда не будут нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе это прекрасно знают, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.



Кроме того, польские власти официально предложили выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии. Ее могут дислоцировать в окрестностях городов Быдгощ и Торунь. Документ разослали членам конгресса США и ряду представителей администрации президента Дональда Трампа. В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох назвал размещение американской дивизии инвестицией в безопасность.