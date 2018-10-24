Российские сенаторы решили воздержаться от визитов в Норвегию

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские сенаторы решили воздержаться от предстоящих визитов в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества в связи с недружественными действиями Осло в отношении России, сказал РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, приняли ли решение российские сенаторы воздержаться от поездок в Норвегию в связи с последними недружественными действиями Осло, Косачев ответил: "На данном этапе — да".

В соответствии с планом поездок членов Совета Федерации на ноябрь было запланировано участие сенатора Игоря Фомина в заседании Постоянного комитета парламентской конференции Балтийского моря, которое проходит 11-14 ноября в городе Тронхейм (Норвегия).